Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza: 1 ölü, 12 yaralı
Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
TUR OTOBÜSÜ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre; Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.
Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.
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