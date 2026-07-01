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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza: 1 ölü, 12 yaralı

        Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza: 1 ölü, 12 yaralı

        Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Antalya'da kaza: 1 ölü, 12 yaralı

        Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        TUR OTOBÜSÜ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        AA'daki habere göre; Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

        Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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