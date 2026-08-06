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        Haberler Gündem Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için tahliye kararı verildi

        Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için tahliye kararı verildi

        İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş Davası'ndaki tutukluluk incelemesinde Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avcılar Belediye Başkanına tahliye

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davada tutuklu olarak yargılanan 7 isimden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi.

        Kararı avukat Tuğçe Duygu Köksal sosyal medya hesabından "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak" paylaşımıyla duyurdu.

        CMK’nın 108. maddesi kapsamında yaptığı aylık tutukluluk incelemesinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan diğer isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile avukat Celal Tekin’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Silivri'deki Yeni Duruşma Salonu'nda devam eden yargılamada 24 Ağustos'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor.

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        #Utku Caner Çaykara
        #özcan zenger
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