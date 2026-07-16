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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü eski savcı hayatını kaybetti, eşi yaralandı

        Aydın'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü eski savcı hayatını kaybetti, eşi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu eski savcı Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti, eşi Aysel Köksal yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan çift itfaiye ekiplerince çıkarılırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Eski savcı kazada can verdi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü eski savcı Ömer Faruk Köksal (70) hayatını kaybetti, eşi Aysel Köksal yaralandı.

        DHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi Magnesia Antik Kent yakınlarında meydana geldi. Ömer Faruk Köksal'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde eski savcı Ömer Faruk Köksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yanındaki yaralanan eşi Aysel Köksal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köksal'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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