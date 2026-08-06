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        Haberler Gündem Politika Ayşegül Doğan: Bu yasa teklifi yeni bir dönemin ilk adımıdır

        Ayşegül Doğan: Bu yasa teklifi yeni bir dönemin ilk adımıdır

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Meclis'e sunulan çerçeve yasa hakkında, "86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır. DEM Parti olarak tüm Türkiye'ye, ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun diyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yeni bir dönemin ilk adımı"

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Bu yasa teklifi, silahlı çatışma zemininden hukuk ve demokratik siyaset zeminine geçişte yeni bir dönemin ilk adımıdır" dedi.

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Meclis’e sunulan çerçeve yasa teklifinin Türkiye’de barış ve demokratik siyasetin güçlenmesi açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

        Doğan, teklifin silahlı çatışma zemininden hukuk ve demokratik siyaset zeminine geçişte yeni bir dönemin başlangıcını oluşturduğunu ifade ederek, sürecin tüm siyasi partilerin ve toplumun ortak sorumluluğunda ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Bu yasanın Türkiye için artık yeni bir kapıyı araladığını vurgulayan Doğan, süreci tüm Türkiye'nin ele alması gerektiğini sözlerine ekledi.

        "BU YASA TEKLİFİ YENİ BİR DÖNEMİN İLK ADIMIDIR"

        Bu sürecin Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye’nin geleceğini de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Doğan, "86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır. DEM Parti olarak tüm Türkiye'ye, ortak yaşam için mücadele edenlere hayırlı olsun diyoruz. Uğurlar getirsin, barışı kalıcı bir hale dönüştürsün. Bu yasa teklifi, silahlı çatışma zemininden hukuk ve demokratik siyaset zeminine geçişte yeni bir dönemin ilk adımıdır. Yol uzun ve kolay değil" diye konuştu.

        "TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

        Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye’ye birçok fayda ve sorumluluk getireceğinin altını çizen Doğan, "Türkiye'nin ortak geleceği için mücadele etmiş ve bu uğurda can vermek durumunda bile kalmış insanları sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Barış süreçleri kolay değil. Bir andan bahsetmiyoruz. Yalnızca bir zaman diliminden de bahsetmiyoruz. Bu anın içinden ve tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gelecek yüzyılı birlikte inşa etmek yolunda bütün bu adımlar atılıyor. Barışı kurmak zaten kendi başına bir süreç. Bu bir inşa süreci. O yüzden birlikte söz söylemeye ve bu sözün gereklerini birlikte eyleme dökmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

        "HEPİMİZİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA HAKKINA İHTİYACI VAR"

        Türkiye’nin artık sonsuza kadar barış süreci içerisinde yaşaması gerektiğini aktaran Doğan, "Hepimizin barış içinde yaşama hakkına ihtiyacı var ve bu en temel insan hakkımız. Silahlar sustu, parmaklar tetikten çekildi. Şimdi hep birlikte barışı ve barışın şartlarını olgunlaştırma zamanı. Birlikte bu şartları olgunlaştırmalıyız. Barış için imkanları birlikte arttırmalıyız. Barış süreci aynı zamanda bir empati sürecidir. Kendini karşındakinin yerine koymak ve onu anlamaya çalışmaktır. Acıları yarıştırmak acı getirir. Acıları yarıştırmayalım. Bir daha asla dememek için yaşadıklarımızı unutmayalım" dedi.

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