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        Bir asker görev sırasında şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim görev sırasında rahatsızlanarak 23 Eylül'de şehit olmuştur" denildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Bir asker görev sırasında şehit oldu

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görevi esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan Bakan Güler'in mesajında, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

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