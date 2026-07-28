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        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!

        Blok3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'a suikast hazırlığında oldukları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 'Şapkalı' suç örgütü ile irtibatlı oldukları belirlendi. Öte yandan İstanbul'da Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine de operasyon düzenlendi ve 14 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Barış Boyun, Gündoğmuş ve Şapkalılar çetelerinin üyelerinin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

        İHA'nın haberine göre düzenlenen operasyonda yakalanan Şapkalı isimli suç örgütü ile irtibatlı oldukları ve Blok3 sahne adıyla bilinen Hakan Aydın’a yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 7 şüpheli ise tutuklandı. Öte yandan, Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine yönelik operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alındı.

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        İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yer aldığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapıldı.

        14 GÖZALTI

        Yapılan araştırmalar kapsamında, 11 Temmuz günü İstanbul’un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren Sahra Grup isimli iş yerine yönelik suç örgütü adına gerçekleştirilen kurşunlama eylemine ve 22 Temmuz günü suç örgütü liderinin doğum günü olması sebebiyle Kağıthane Nurtepe mevkiinde yol kesen yüzleri maskeli kişilerin pankart açma eylemine karıştıkları tespit edilen suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Barış Boyun grubundan Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor B., Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G.z ve Özcan G. olduğu öğrenildi. Gündoğmuş grubundan ise Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ., suça sürüklenen çocuk G.T.S., suça sürüklenen çocuk A.D. ve suça sürüklenen çocuk G.M.K. isimli şüphelerin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

        Öte yandan, 6 Nisan günü Beşiktaş Balmumcu Mahallesi’ndeki iş yerine yönelik kundaklama eylemi ile ilgili de çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen firari şüpheli Ferhat Kol, 21 Temmuz günü Muğla’da bir araç içerisinde yakalandı. 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kol’un yakalandığı aracın olduğu bölgedeki 2 aracın içinde Ahmet G., Haticenur H., Emre Can Y., Tuana K., Enes Malik Y. ve Köklen Y. isimli kişiler de belirlendi. Henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin ise kaçtığı öğrenildi. Yapılan araç aramalarında, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 86 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerin telefonları incelendiğinde ise Şapkalı isimli suç örgütüne ile irtibatlı oldukları ve Blok3 sahne adıyla bilinen Hakan Aydın’a yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Muğla’da yakalanan 7 kişi yapılan soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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