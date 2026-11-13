Boğaz trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Öte yandan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 4 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'deki seferler yapılamayacak.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

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Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.