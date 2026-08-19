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        Bursa'da orman yangını! Müdahale ediliyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Bursa'da orman yangını! Müdahale ediliyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazide çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

        Çekrice Mahallesi sınırlarında saat 14.30 sıralarında anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerle müdahale edilirken, havadan ise 2 helikopter çalışmalara destek veriyor. Ayrıca 8 arazöz 3 su tankeri 78 personel de çalışmalarda yer alıyor.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yayılma riskine karşı ekipler yoğun mücadele verirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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        #Bursa
        #orman yangını
        #anız yangını
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