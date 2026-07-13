Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde, yürekleri kanatan bir cinayet yaşandı.

GECE EŞİYLE TARTIŞTI

AA ve İHA'daki habere göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Eyüp Atar, gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile tartıştı.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI İHBARDA BULUNDU

Tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren Atar, daha sonra iple kendisini astı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Eyüp Atar ve Esengül Doğu'nun öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.