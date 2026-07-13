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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı eşini katletti!

        Cezaevinden izinli çıktı eşini katletti!

        Gaziantep'te, kadın cinayetlerine bir acı daha eklendi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Eyüp Atar, tartıştığı eşi Esengül Doğu'yu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil koca, cinayetin ardından kendi hayatına da son verdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Cezaevinden izinli çıktı eşini katletti!

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde, yürekleri kanatan bir cinayet yaşandı.

        GECE EŞİYLE TARTIŞTI

        AA ve İHA'daki habere göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Eyüp Atar, gece geç saatlerde eşi Esengül Doğu ile tartıştı.

        HABER ALAMAYAN YAKINLARI İHBARDA BULUNDU

        Tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldüren Atar, daha sonra iple kendisini astı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Eyüp Atar ve Esengül Doğu'nun öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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