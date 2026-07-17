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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın ailesini kabul etti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın ailesini kabul etti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile görüştü. Kılıçdaroğlu, aileye destek sözü vererek adaletin sağlanması ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu, Narin'in ailesiyle görüştü

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası, ağabeyi ve anneannesini kabul etti.

        AA'daki habere göre; CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile bir araya geldi.

        Soruşturma sürecinde aileye destek sözü veren Kılıçdaroğlu, adaletin tecellisi ve hak arayışları için hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağını kaydetti.

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