CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın ailesini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile görüştü. Kılıçdaroğlu, aileye destek sözü vererek adaletin sağlanması ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:35 Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası, ağabeyi ve anneannesini kabul etti.
AA'daki habere göre; CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile bir araya geldi.
Soruşturma sürecinde aileye destek sözü veren Kılıçdaroğlu, adaletin tecellisi ve hak arayışları için hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağını kaydetti.
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