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        Haberler Gündem CHP kurultay ceza davası başladı

        CHP kurultay ceza davası başladı

        CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat: 10.00'da başlandı. Duruşmada Adem Soytekin'in de dinlenmesi bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        CHP kurultay ceza davası başladı

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