CHP kurultay ceza davası başladı
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat: 10.00'da başlandı. Duruşmada Adem Soytekin'in de dinlenmesi bekleniyor
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
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