İstanbul Pendik'te 9 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışarak ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, 9 Kasım saat 20.45 sıralarında Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol bakım levhasına, ardından 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan Ekren'i gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Abidin Ekren, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Ekren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Ekren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.