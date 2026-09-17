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        Haberler Gündem Politika CHP’nin Abant kampında ekonomi ve yeni dönem hazırlığı

        CHP’nin Abant kampında ekonomi ve yeni dönem hazırlığı

        CHP, yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini üç günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda Meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken, yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        CHP Abant'ta kampa giriyor

        CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta kamp yapacak.

        Üç gün sürecek kampta, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde partinin TBMM çalışmalarına ilişkin hazırlıkları değerlendirilecek.

        Milletvekillerinin Meclis çalışmalarının yanı sıra seçim bölgelerinde yürüttüğü saha faaliyetleri ve vatandaşlardan gelen taleplerin de toplantılarda ele alınması planlanıyor.

        YENİ YASAMA DÖNEMİNİN STRATEJİLERİ ELE ALINACAK

        AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, TBMM Grubu yeni yasama dönemi öncesinde üç gün sürecek kampa girecek.

        Abant'ta 25-27 Eylül'de yapılacak kampta, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında CHP'nin TBMM'de yürüteceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

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        Türkiye'nin temel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği kampta, yeni yasama döneminde atılacak somut adımlar belirlenecek.

        MİLLETVEKİLLERİNİN SAHA ÇALIŞMALARI DA MASADA

        Milletvekillerinin seçim bölgelerinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve vatandaşlarla kuracağı iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapılacağı kampta, seçim bölgelerinden TBMM'ye taşınan sorunların daha etkin biçimde takip edilmesi ve vatandaşların taleplerinin siyasi gündeme yansıtılması için yeni çalışma yöntemleri ele alınacak.

        Kamp süresince, Genel Merkez ile TBMM Grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışma başlıkları ile parti politikalarının Meclis, örgüt ve saha çalışmalarında eşgüdüm içerisinde yürütülmesi masaya yatırılacak.

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        EKONOMİ ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN OLACAK

        Kamp programında, milletvekillerinin aktif katılımını sağlayan, karşılıklı görüş alışverişine ve ortak akla dayanan bir çalışma yöntemi benimsenecek. Milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, şikayet ve önerileri doğrudan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aktararak, sahadaki sorunların ilk elden değerlendirilmesini sağlayacak.

        Ekonominin de ana gündem maddelerinden biri olacağı kampta, emeklilerin, asgari ücretlilerin, işsizlerin, kiracıların, çiftçilerin, esnafın ve gençlerin sorunları ele alınacak. Vergi adaleti, yaşam maliyeti ve konut edinme başta olmak üzere, ekonomik sorunlara yönelik CHP'nin çözüm önerileri kapsamlı olarak paylaşılacak.

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        Kampla, milletvekillerinin Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve iletişim süreçleri ile parti politikalarının geliştirilmesinde ortak bir çalışma anlayışı oluşturulması, yeni yasama dönemine ilişkin somut, uygulanabilir ve sonuç odaklı bir yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.

        KILIÇDAROĞLU KAMPIN SON GÜNÜ KONUŞACAK

        Kampın son gününde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılara hitap edecek.

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        #CHP
        #Kılıçdaroğlu
        #kamp
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