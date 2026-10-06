Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Daltonlar operasyonu: 33 gözaltı kararı

        Daltonlar operasyonu: 33 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daltonlar operasyonu: 33 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül’de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslar tarafından Çankaya ilçesinde bulunan bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı eylemine katıldıkları tespit edilen, 3’ü adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli belirlendi.

        REKLAM

        İLK OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        2 Ekim 2026 tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

        33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile bağlantıları tespit edilen 12’si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        6 Ekim 2026 tarihinde 14 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        REKLAM

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #daltonlar
        #son dakika
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak