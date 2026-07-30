DEM Parti: Mümin Erol'un görevi donduruldu
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Tatvan Belediye Eş Başkanımız Mümin Erol hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Bu sürecin sağlıklı ve objektif bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mümin Erol'un yürütmekte olduğu belediye eş başkanlık görevi tedbiren dondurulmuştur. Disiplin süreci en kısa sürede tamamlanacak olup kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:35 Güncelleme:
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