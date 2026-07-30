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        Haberler Gündem Politika DEM Parti: Mümin Erol'un görevi donduruldu

        DEM Parti: Mümin Erol'un görevi donduruldu

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Tatvan Belediye Eş Başkanımız Mümin Erol hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Bu sürecin sağlıklı ve objektif bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mümin Erol'un yürütmekte olduğu belediye eş başkanlık görevi tedbiren dondurulmuştur. Disiplin süreci en kısa sürede tamamlanacak olup kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        DEM Parti: Mümin Erol'un görevi donduruldu

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