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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu

        DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu

        DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni dönemin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki toplantıda 23 isim MYK'ya seçildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DEM Parti MYK üyeleri belirlendi

        DEM Parti’nin dünkü 5'inci Olağan Büyük Kongresi’nde seçilen Parti Meclisi, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

        DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre toplantı, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında yapıldı.

        Partinin yeni dönemdeki Merkez Yürütme Kurulu'nda Canan Çalağan, Cemile Turhallı, Derya Arslan, Ebru Günay, Elif Bulut, Elif Çoban, Emin Orhan, Emirali Türkmen, Hakkı Saruhan Oluç, Hatice Betül Çelebi, İbrahim Akın, İlknur Birol, Mahfuz Güleryüz, Mehmet Rüştü Tiryaki, Muhsin Dalfidan, Murad Mıhçı, Özlem Gündüz, Öztürk Türkdoğan, Serhat Eren, Sevtap Akdağ Karahalı, Tayip Temel, Umut Vedat Açar ve Yüksel Mutlu yer aldı.

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