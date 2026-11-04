İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde 30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

İHA'nın haberine göre bugün öğle saatlerinde Bayraklı'da denizde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz çalışmasıyla denizden karaya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, şerit çekti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.