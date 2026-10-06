Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, görüntüler üzerinden yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü belirledi.

ARACINI 15 DAKİKADA PARÇALARA AYIRDI

Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilin uzun süredir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı belirlendi. Sürücünün de aracının yaklaşık 15 gündür tamirde olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, ekiplerin detaylı kontrolünde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu tespit edildi. Sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler, incelemelerini derinleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından sürücü drift yaptığını kabul etti.

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Sürücünün, drift görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aracını iş yerine götürerek yaklaşık 15 dakika içerisinde motorunu, bazı lastiklerini ve direksiyonunu söktüğü belirlendi.

Ayrıca aracın önüne tamir edilen iki otomobili yerleştirerek kendi aracını gizlemeye çalıştığı da tespit edildi.

60 GÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken otomobil de 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.