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        Haberler Gündem Güvenlik Drift yapan sürücünün polisi şaşırtma planı: Radyatör suyu ele verdi

        Drift yapan sürücünün polisi şaşırtma planı: Radyatör suyu ele verdi

        Nevşehir'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinden polis ekiplerince tespit edildi. Driftin ardından aracının motorunu, direksiyonunu ve bazı parçalarını sökerek sanayide gizlemeye çalışan sürücü, aracın radyatör suyunun sıcak olduğunun belirlenmesi üzerine drift yaptığını kabul etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Cezayı ödememek için aracını parçaladı

        Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, görüntüler üzerinden yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü belirledi.

        ARACINI 15 DAKİKADA PARÇALARA AYIRDI

        Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilin uzun süredir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı belirlendi. Sürücünün de aracının yaklaşık 15 gündür tamirde olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre, ekiplerin detaylı kontrolünde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu tespit edildi. Sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler, incelemelerini derinleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından sürücü drift yaptığını kabul etti.

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        Sürücünün, drift görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aracını iş yerine götürerek yaklaşık 15 dakika içerisinde motorunu, bazı lastiklerini ve direksiyonunu söktüğü belirlendi.

        Ayrıca aracın önüne tamir edilen iki otomobili yerleştirerek kendi aracını gizlemeye çalıştığı da tespit edildi.

        60 GÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken otomobil de 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

        Sürücü, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
        #ceza
        #drift
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