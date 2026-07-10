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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün sonrası facia! 3 kişi öldü!

        Düğün sonrası facia! 3 kişi öldü!

        Aksaray'da düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, şarampole devrilip ağaçlara çarptı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Düğün sonrası facia! 3 kişi öldü!

        Aksaray'da düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, şarampole devrilip, ağaçlara çarptı. Kazada sürücü, babası ve annesi hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray -Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

        İzmir'deki yakınlarının düğününden, memleketleri Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Emir Gündüz (25) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontörlünden çıkıp şarampole devrilerek ağaçlara çarptı.

        İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz (52) olay yerinde, babası Adem Gündüz (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan sürücünün kardeşi Bedirhan Gündüz de (18) ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazelerin otopsi sonrası memleketleri Kayseri'ye gönderileceği belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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