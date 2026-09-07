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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan Meydanı’nda elektrik kablosunu çeken işçi akıma kapıldı, hayatını kaybetti

        Eyüpsultan Meydanı’nda elektrik kablosunu çeken işçi akıma kapıldı, hayatını kaybetti

        Eyüpsultan Meydanı'ndaki umumi tuvalette yaşanan elektrik arızası, 36 yaşındaki İsmail Ayaz'ın hayatına mâl oldu. Arızaya müdahale etmek için su kuyusuna giren Ayaz, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Elektrik akımı işçinin hayatını aldı

        İstanbul'da, Eyüpsultan Meydanı’nda bulunan umumi tuvalette meydana gelen elektrik arızası, bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

        İsmail Ayaz (36), su kuyusunda yaşanan elektrik arızasına müdahale etmek istedi. Kuyudaki elektrik kablosunu çeken Ayaz, bu sırada akıma kapıldı.

        5 ÇOCUK BABASI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre ağır yaralanan Ayaz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 5 çocuk babası olan Ayaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden İsmail Ayaz’ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi.

        “ÖLÜ HALDE DURUYORDU”

        Olay anına tanık olan Bulut Kaya, Ayaz’ın motor arızasını kontrol etmek amacıyla bölgeye gittiğini belirterek yaşananları anlattı.

        Kaya, “Dün akşam vardiya değişiminde benim kasada oturacağımı, motor arızası için orayı kontrol etme amaçlı gittiğini söyledi. Oraya gitti, 15-20 dakika haber alamayınca gittim; içeriye baktım. Elektrik çarpmış orada. Ölü halde duruyordu. Su kuyusunun içinde, depoda. Umumi tuvalet orası. Ben kendim buldum, ambulansa haber verdim” dedi.

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        Kaya, Ayaz’ın şalterleri kapatmadan elektrik kablosunu çektiğini belirterek, “Kulübenin içindeki şalterleri kapatmadan kulübenin içindeki zincirle elektriği çekince, kabloyu çekince orada akıma kapıldı” ifadelerini kullandı.

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