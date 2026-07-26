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        Haberler Gündem Politika Faik Öztrak CHP Grup Başkanı seçildi

        Faik Öztrak CHP Grup Başkanı seçildi

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Faik Öztrak CHP'nin yeni Grup Başkanı seçildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Faik Öztrak CHP Grup Başkanı seçildi

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni grup yönetimini belirlemek ve son gelişmeleri ele almak üzere milletvekilleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda Faik Öztrak ve Gürsel Erol grup başkanlığı için yarıştı. 1.turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. 2.turda da Öztrak 21 ve Erol 17 oy aldı. 2.Turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekildi. Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı oldu.

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