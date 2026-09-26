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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan: Adaylıktan çekilmemiz uygun olmaz

        Fatih Erbakan: Adaylıktan çekilmemiz uygun olmaz

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. Erbakan, 2023'te olduğu gibi başka bir aday lehine çekilmelerinin siyasi ve mantıken uygun olmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        "Adaylıktan çekilmemiz uygun olmaz"
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. Erbakan, önceki seçimde olduğu gibi başka bir aday lehine çekilmeyeceklerini söyledi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında partisinin cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz, kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi. Erbakan, bu soruya "Evet, bunu söylüyoruz" yanıtını verdi.

        "ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİZ UYGUN OLMAZ"

        2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki süreci hatırlatan Erbakan, o dönemde adaylık için gereken imzaları toplama aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini ve Cumhur İttifakı'na katılmalarını anlattı.

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        Erbakan, bu kararın dönemin şartları ve AK Parti ile imzalanan mutabakat doğrultusunda alındığını belirterek şöyle konuştu:

        "Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz."

        Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kendi projeleri ve çözüm önerileri bulunan bir siyasi parti olduğunu belirterek, genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasının doğal olduğunu söyledi:

        "Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizim de siyasi parti olarak genel başkanın aday olarak çıkması son derece doğal."

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        #Fatih Erbakan
        #cumhurbaşkanı adaylığı
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