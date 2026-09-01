Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'ye bilişim operasyonu: 10 gözaltı

        FETÖ'ye bilişim operasyonu: 10 gözaltı

        Terör örgütü FETÖ/PDY'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FETÖ'ye bilişim operasyonu: 10 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel bilişim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

        FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

        Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

        Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FETÖ
        #son dakika
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        Gözler enflasyon rakamlarında
        Gözler enflasyon rakamlarında
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        100 kişiyi kurtardı! "10 dakika daha geç..."
        100 kişiyi kurtardı! "10 dakika daha geç..."
        Girne'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Girne'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Hürmüz'ün kilit adası Lark
        Hürmüz'ün kilit adası Lark
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklarda değişiklik yok
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklarda değişiklik yok
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi