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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ’nün ‘izdivaç' sorumlularına operasyon: 9 gözaltı

        FETÖ’nün ‘izdivaç' sorumlularına operasyon: 9 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün "izdivaç" yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdikleri değerlendirilen 13 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin adaylara ilişkin kişisel ve örgütsel bilgileri topladığı, uygun görülen kişilerin bu kriterlere göre eşleştirildiği tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        FETÖ'ye 'izdivaç' operasyonu: 9 gözaltı

        FETÖ’nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığını sağlamak amacıyla evlilikleri örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendiren ‘izdivaç' sorumlularına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İZDİVAÇ YAPILANMASINA OPERASYON

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün 'izdivaç sorumlusu' olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.

        Yapılan çalışmalarda, izdivaç faaliyetleri kapsamında kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu belirlendi.

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        Uygun görülen kişilerin söz konusu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edildi.

        13 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Öte yandan 5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan’ın dijital materyalleri incelendi.

        İncelemeler sonucunda örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        İstanbul merkezli 8 ilde bulunan 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 2, Karabük’te 2, Denizli’de 3, Gaziantep’te 1, Kayseri’de 1 ve Samsun’da 1 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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        #FETÖ
        #izdivaç
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