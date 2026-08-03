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        Haberler Gündem Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

        Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi

        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

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