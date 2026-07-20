Göcek'te yat yandı! 5 yolcu, 3 mürettebat tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bağlı Göcek beldesinde, 'Princess Alize' isimli yatta yangın çıktı. Yangında tekneden bulunan 5 yolcu ve 3 mürettebat tahliye edilirken, yat yanarak battı
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:53 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda 'Princess Alize' isimli charter teknede yangın çıktı. 5 yolcu ile 3 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.
Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında 'Princess Alize' isimli charter teknenin makine dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı.
İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi. Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ