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        Haberler Gündem Yargı Gözaltına alınan Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

        Gözaltına alınan Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

        15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi
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        Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        İHA'daki habere göre; Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahruki, savcılık ifadesinin ardıdan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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