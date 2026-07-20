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        Haberler Gündem Politika Gürlek: Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı

        Gürlek: Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "50 şüpheliye operasyon başlatıldı"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında, aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleri, örgütlü suç yapılanmaları ve bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        İHA'daki habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri aldığına yönelik tespitler yapıldığını aktaran Gürlek, bu kapsamda 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt kâtibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, "Devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir" ifadelerini kullandı.

        Gürlek, paylaşımında, "Bu mücadelenin temel amacı; milletimizin huzurunu korumak, kamu düzenini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın devlete, adalete ve hukuka olan güvenini daha da artırmaktır. Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletinin gücünü, suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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