13 yaşındaki Hasan için korkutan bekleyiş
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra evinden çıkan 13 yaşındaki Hasan Çapat'tan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor
Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
Mardin'de olay Kızıltepe ilçesinde yaşandı. İlçenin Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat (13), 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU
İHA'daki habere göre çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbarın ardından Çapat'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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