Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Hasan için korkutan bekleyiş

        13 yaşındaki Hasan için korkutan bekleyiş

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra evinden çıkan 13 yaşındaki Hasan Çapat'tan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        13 yaşındaki Hasan için korkutan bekleyiş

        Mardin'de olay Kızıltepe ilçesinde yaşandı. İlçenin Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat (13), 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbarın ardından Çapat'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Kızıltepe
        #mardin haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        450 milyon dolarlık açık artırma!
        450 milyon dolarlık açık artırma!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi