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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...

        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...

        Muğla'da, anket bahanesiyle iş yerine gelen kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, adına düzenlenen sahte senetle icralık oldu. Banka hesaplarına ve maaşına haciz konulan Çalışkan, hukuk mücadelesi başlatmıştı. İşte son durum...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...

        Muğla'da, edinilen bilgiye göre, iki yıl önce çalıştığı iş yerine gelen kişilerin anket bahanesiyle adını ve soyadını aldığını belirten Zeynep Çalışkan, yardım isteğinin icra tuzağına dönüştüğünü iddia etti.

        "BÜTÜN HESAPLARIMA HACİZ GELDİ"

        Anket kılıfı altında İngilizce hazırlık paketi satışı da yapılarak, adına sahte senet düzenlendiğini belirten Çalışkan, "Ben sadece ismimi ve soy ismimi vererek yardımcı olmak istedim. Ama meğer İngilizce paketi satmaları için senetmiş. Benim adımı kullanarak kimlik numaramı yazmışlar, numaramı taklit etmişler ve beni icraya verdiler. Maaşıma ve bütün banka hesaplarıma haciz geldi" dedi.

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        "BİLİRKİŞİ DOLANDIRICILIĞI TESPİT ETTİ"

        Haciz kararı sonrası vakit kaybetmeden avukata başvurarak dava açtıklarını ve icrayı durdurma kararı aldırdıklarını belirten Çalışkan, karşı tarafın imzanın gerçek olduğunu iddia ettiği ve davaya katılarak mahkeme sürecinde alınan imza sirkülerinin ardından İstanbul'dan gelen bilirkişi raporunun dolandırıcılığı belgelediğini belirtti.

        MAHKEME LEHİNE KARAR VERDİ

        Raporda imzanın kendisine ait olmadığı ve kimlik numarasının senede sonradan eklendiğinin kesinleştiğini kaydeden Çalışkan, karşı tarafın bilirkişi raporuna itiraz etmesine rağmen mahkemenin kendisi lehine karar verdiğini kaydetti.

        "İCRA TAKİBİ BAŞLATIYORLAR"

        Aşama aşama kurulan tuzağı anlatan Çalışkan, internet sitelerinde benzer İngilizce seti şikayetlerinin çok fazla olduğunu belirterek, vatandaşları da uyardı. Çalışkan, "Marketlere giderek bütün çalışanlardan anket bahanesiyle isim-soy isim alıyorlar, sonra senetleri kendileri dolduruyorlar. Dava açıldığında avukat masrafları 20-30 bin lira tutacağı için vatandaş uğraşmasın diye 40-50 bin lira gibi ucuz meblağlarda icra takibi başlatıyorlar" dedi.

        "KESİNLİKLE HAKKINIZI ARAYIN"

        Mahkemenin lehine sonuçlandığını ve gerekçeli kararın çıktığını, hiçbir ödeme yapmadıkları gibi tüm mahkeme masraflarının da karşı tarafa yüklendiğini belirten Çalışkan, "Biz bana ait olan icra davasını kazandık ve mağduriyetimiz giderildi. Ancak olay bilirkişi raporuyla kanıtlandığı ve artık kamuya sirayet ettiği için karşı taraf hakkında kamu davası açıldı. Şu an o ceza davası halen sürüyor. Siz böyle şeylere sakın geçit vermeyin, şikayet edin. Eğer imzanız yoksa veya bir şey doldurmamışsanız hakkınızı arayın, kesinlikle kazanacaksınız" diyerek vatandaşları uyardı.

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