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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranan baron yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan baron yakalandı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev yakalandı. Şüphelinin, tarım alanlarında çalışarak gizlendiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 08:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Mersin'de, alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada kente gelen Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in peşine düştü.

        TARIMDA ÇALIŞARAK GİZLENMİŞ

        İHA'daki habere göre Özbekistan makamlarınca "Uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de olduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirleyen polis baskın yaptı.

        BİR EVDE GÖZALTINA ALINDI

        Düzenlenen operasyonda şüpheli seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan kırmızı bültenle aranan şüpheli emniyete götürülerek işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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