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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2.3 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu

        2.3 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlenirken, 14 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        2.3 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu

        Tekirdağ'da, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütlü suçlara yönelik soruşturmasında, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

        14 ŞÜPHELİ İNCELEMEYE ALINDI

        DHA'daki habere göre Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüte üye olmak', Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yaptığı çalışmada 14 şüpheliye yönelik mali inceleme yapıldı.

        İŞLEM HACMİ 2.3 MİLYAR TL

        Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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        14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

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        #Tekirdağ
        #yasa dışı bahis
        #bahis operasyonu
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