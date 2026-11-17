AİHM'den Can Atalay kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Kararda Can Atalay'ın serbest bırakılması ve milletvekilliği görevini yerine getirmesi gerektiği belirtildi
Giriş: 17 Kasım 2026 - 15:06 Güncelleme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Atalay'ın derhal serbest bırakılması ve milletvekilliği görevini yerine getirebilmesinin sağlanması gerektiğine karar verdi.
AİHM, bugün açıkladığı Şerafettin Can Atalay/Türkiye kararında, Atalay'ın milletvekili seçilmesine ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı buldu.
Mahkeme, Atalay'ın "kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, tutukluluğunun hukukiliğinin etkili biçimde incelenmesi hakkının ve serbest seçim hakkının ihlal edildiğine" hükmetti.
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