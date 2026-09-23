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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü! Araçlar çukura düştü

        Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü! Araçlar çukura düştü

        Ankara'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle, Keçiören'de yol çöktü. Çökme nedeniyle çok sayıda araç çukura düşerken, araçlarda hasar meydana geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        Yol çöktü! Araçlar çukura düştü

        Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme oluştu.

        Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda aracın zarar gördüğü olayla ilgili bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalan araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

        ARAÇLAR MAHSUR KALDI

        Ankara'nın Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı.

        Sincan ilçesinde araçlar, su ile kaplanan yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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        #ankara
        #sel baskını
        #yolda çökme
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