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        Haberler Gündem 3. Sayfa Araçta sıkışıp can verdiler

        Araçta sıkışıp can verdiler

        Tokat'ta, gece saatlerinde sulama kanalına uçan otomobilde sıkışan 30 yaşındaki Emre Arslan ile 28 yaşındaki Yunus Emre Özüpak, olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Otomobilin kanala nasıl uçtuğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Araçta sıkışıp can verdiler

        Tokat'ta ölümlü kaza, saat 02.00 sıralarında kent merkezi Doğancıbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına uçtu.

        ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Tokat AFAD'dan 1 araç ile 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

        Ekipler tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda otomobilde sıkışan Emre Arslan (30) ile Yunus Emre Özüpak (28) araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Arslan ve Özüpak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilin kanala nasıl uçtuğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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