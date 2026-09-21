Tokat'ta ölümlü kaza, saat 02.00 sıralarında kent merkezi Doğancıbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına uçtu.

ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Tokat AFAD'dan 1 araç ile 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda otomobilde sıkışan Emre Arslan (30) ile Yunus Emre Özüpak (28) araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

REKLAM

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Arslan ve Özüpak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilin kanala nasıl uçtuğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.