Bazanın altından çıktı! O anlar kamerada
Edirne'de, hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'nün saklandığı evde bazanın içerisinde yakalanma anı kameraya yansıdı. Gözaltına alınan U.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:24 Güncelleme:
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte, "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'yü yakalamak için operasyon düzenledi.
BAZANIN İÇİNE GİZLENDİ
İHA'daki habere göre adresine düzenlenen operasyonda firari hükümlünün yatak bazasının içine gizlenmiş olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan U.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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