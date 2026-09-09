Bir kentte sahile kırmızı bayrak çekildi
Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Kent genelinde denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek. Vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi
Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
Zonguldak'ta, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
YASAĞA UYULMASI İSTENDİ
Ayrıca vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi.
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