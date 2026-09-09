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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kentte sahile kırmızı bayrak çekildi

        Bir kentte sahile kırmızı bayrak çekildi

        Zonguldak'ta, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Kent genelinde denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek. Vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Bir kentte sahile kırmızı bayrak çekildi

        Zonguldak'ta, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        YASAĞA UYULMASI İSTENDİ

        Ayrıca vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi.

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        #ZONGULDAK
        #denize girmek yasaklandı
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