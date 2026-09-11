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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasında kan donduran olay

        Boşanma aşamasında kan donduran olay

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., tartıştığı boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi olan eşi Özlem Ö.'yü tabancayla ağır yaraladı. Bahri Ö., daha sonra kendi canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        Boşanma aşamasında kan donduran olay

        Isparta'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu Özlem Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        EŞİNİ VURUP CANINA KIYDI

        DHA'daki habere göre büyüyen tartışma sırasında Bahri Ö., tabancayla eşini vurup ağır yaraladı. Bahri Ö. ardından silahın namlusunu göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

        CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Ö. ve Bahri Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından vücudunda birden fazla yara bulunduğu belirlenen Özlem Ö. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bahri Ö.'nün cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan 2 çocuk annesi Özlem Ö.'nün, öğle arası eve geldiği sırada olayın yaşandığı bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #ısparta
        #Keçiborlu
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