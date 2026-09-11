Isparta'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu Özlem Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURUP CANINA KIYDI

DHA'daki habere göre büyüyen tartışma sırasında Bahri Ö., tabancayla eşini vurup ağır yaraladı. Bahri Ö. ardından silahın namlusunu göğsüne dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Ö. ve Bahri Ö.'yü yerde kanlar içinde buldu. İlk müdahalenin ardından vücudunda birden fazla yara bulunduğu belirlenen Özlem Ö. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bahri Ö.'nün cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan 2 çocuk annesi Özlem Ö.'nün, öğle arası eve geldiği sırada olayın yaşandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.