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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi

        Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını benzin dökerek ateşe verdi

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir kişi kendisinden boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını benzin dökerek yaktı. Şüpheli koca yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 08:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boşanmak isteyen eşinin dükkanını yaktı!

        Adana’da boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanını iddiaya göre benzin dökerek ateşe verdi. Yangında iş yeri zarar görürken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, 27 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, G.G. (33), eşi A.G.’den (38) boşanma kararı aldı.

        Ancak A.G.’nin boşanmayı kabul etmediği ileri sürüldü. Bunun üzerine A.G., eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanına giderek iddiaya göre benzin döküp ateşe verdi.

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        İş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, A.G.’yi gözaltına aldı.

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