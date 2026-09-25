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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu evden bir kadın ölü çıktı!

        Bu evden bir kadın ölü çıktı!

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eşi S.E. tarafından bıçakla yaralanan 30 yaşındaki üç çocuk annesi Hasret E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Bu evden bir kadın ölü çıktı!

        Manisa'da kadın cinayeti, bugün saat 10.00 sıralarında Akhisar ilçesinin Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KARISINI BIÇAKLA YARALADI

        İHA'daki habere göre tartışma sırasında S.E.'nin eşini bıçakla yaraladığı ileri sürüldü. Yaralanan Hasret E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        30 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KOCA GÖZALTINDA

        Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin 3 çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Manisa
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