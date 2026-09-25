Manisa'da kadın cinayeti, bugün saat 10.00 sıralarında Akhisar ilçesinin Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KARISINI BIÇAKLA YARALADI

İHA'daki habere göre tartışma sırasında S.E.'nin eşini bıçakla yaraladığı ileri sürüldü. Yaralanan Hasret E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

30 yaşındaki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOCA GÖZALTINDA

Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin 3 çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.