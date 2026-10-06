Ceviz uğruna canından oldu
Çorum'da, 62 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bahçedeki cevizleri toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanıp tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 07:40 Güncelleme:
Çorum'da olay, dün sabah saatlerinde İskilip ilçesi Doğangir köyünde meydana geldi. Bahçedeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz (62), dengesini kaybederek yere düştü.
AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
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Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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