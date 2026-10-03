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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk müstehcenliği operasyonu: 6 tutuklama

        Çocuk müstehcenliği operasyonu: 6 tutuklama

        Tekirdağ'da, çocuklara ait müstehcen içeriklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Çalışmaların sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Çocuk müstehcenliği operasyonu: 6 tutuklama

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi çerçevesinde çocuklara ait müstehcen içeriklerle ilgili çalışma yürütüldü.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların korunması, dijital ortamda işlenen suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç teşkil eden faaliyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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