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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimin 24'üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. Allah'ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 24 yıl önce iktidarı kazanmaları nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

        "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık.

        AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; “Her Şey Türkiye İçin” diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık.

        Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız.

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        Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

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