Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 24 yıl önce iktidarı kazanmaları nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık.

AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; “Her Şey Türkiye İçin” diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık.

Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız.

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Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."