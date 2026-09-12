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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fayansın arkasından katil çıktı!

        Fayansın arkasından katil çıktı!

        Şanlıurfa'da, başta 'tasarlayarak öldürme' olmak üzere, 6 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer, saklandığı evin giriş katında oluşturulan duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı. Özer, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        Fayansın arkasından katil çıktı!

        Şanlıurfa'da Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2023 yılında Sakalar Mahallesi Eyyüpnebi Kavşağı’nda Hasan Atmaca’nın araçta öldürülmesi olayının faillerinin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

        Ekipler, hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer’in Hürriyet Mahallesi’ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Yapılan baskında Özer, ikametin giriş katında oluşturulan duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı.

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        "TASARLAYARAK ÖLDÜRME"

        Özer’in, Aksaray 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosu’nca 2 ayrı dosya kapsamında ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak’ suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tehdit’ ve ‘karşılıksız yararlanma’, Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ise ‘basit yaralama’ suçlarından arandığı belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Toplam 6 ayrı aranma kaydı ve 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edilen Özer, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

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