İki gazeteci hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazetecilerden Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi
Giriş: 09 Ekim 2026 - 09:16 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
İHA'da yer alan habere göre başsavcılığın, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ