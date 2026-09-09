İstanbul'da olay, öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak’taki boş bir inşaatta meydana geldi.

VATANDAŞ İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y.’nin cansız bedeni, çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşların ihbarda bulunmasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yapılan ilk incelemelerde, cansız bedenin 10 günden uzun süredir inşaatta bulunduğu değerlendirildi. Dursun Y.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"EN SON 15 GÜN ÖNCE GÖRDÜK"

Çevrede esnaflık yapan Şerif Aksu isimli vatandaş, "Bu arkadaşı biz 15 senedir tanıyoruz. Madde bağımlısı değildi ama hafif alkol alıyordu. Biz kendisine yardımcı oluyorduk. Sabahları kendisine kahvaltı ve börek veriyorduk. En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Bir kaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik" dedi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.