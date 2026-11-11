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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kedi, 2 katlı evi yaktı

        Kedi, 2 katlı evi yaktı

        Bartın'da, evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, 1 saatte söndürülürken, yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Bartın'da, merkeze bağlı Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        SOBA DEVRİLDİ HALILAR TUTUŞTU

        Evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halıların tutuştuğu yangını fark eden Çağlayan, dışarı çıktı.

        ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü.

        KEDİNİN SAĞLIĞI DURUMU İYİ

        Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

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