Bartın'da, merkeze bağlı Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

SOBA DEVRİLDİ HALILAR TUTUŞTU

Evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halıların tutuştuğu yangını fark eden Çağlayan, dışarı çıktı.

ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü.

KEDİNİN SAĞLIĞI DURUMU İYİ

Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi.