Kedi, 2 katlı evi yaktı
Bartın'da, evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, 1 saatte söndürülürken, yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi
Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:52 Güncelleme:
Bartın'da, merkeze bağlı Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
SOBA DEVRİLDİ HALILAR TUTUŞTU
Evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halıların tutuştuğu yangını fark eden Çağlayan, dışarı çıktı.
ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü.
KEDİNİN SAĞLIĞI DURUMU İYİ
Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi.
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