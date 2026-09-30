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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kimya fabrikasında yangın çıktı

        Kimya fabrikasında yangın çıktı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sabun ve deterjan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Kimya fabrikasında yangın çıktı

        Mersin'de yangın Akdeniz ilçesi Şakirgülmen Mahallesi'nde çıktı.

        Sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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