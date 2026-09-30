Kimya fabrikasında yangın çıktı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sabun ve deterjan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi
Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:42 Güncelleme:
Mersin'de yangın Akdeniz ilçesi Şakirgülmen Mahallesi'nde çıktı.
Sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ