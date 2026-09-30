Mersin'de yangın Akdeniz ilçesi Şakirgülmen Mahallesi'nde çıktı.

Sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.