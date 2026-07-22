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        Haberler Gündem Trafik Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi! 31 yolcu yaralı

        Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi! 31 yolcu yaralı

        İstanbul'dan Afyonkarahisar'a giden bir yolcu otobüsü, Kütahya'da bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 31 yolcu yaralandı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! 31 yaralı
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        Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

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