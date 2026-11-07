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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kameraya yansıdı! Otizmli çocuğu boğmaya kalktı

        O anlar kameraya yansıdı! Otizmli çocuğu boğmaya kalktı

        Siirt'te, 9 yaşındaki otizmli çocuğun bir kişi tarafından darp edildiği ve boğazının sıkıldığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili annenin şikayeti üzerine 24 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Siirt'te kan donduran bir olay yaşandı. 9 yaşındaki otizmli çocuk, 24 yaşındaki bir kişinin fiziksel müdahalesine maruz kaldı.

        ÇOCUĞUN BOĞAZINI SIKTI

        İHA'daki habere göre çocuğun darp edildiği ve boğazının sıkıldığı öne sürülürken, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Annenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, 24 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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